Enrico Brignano e l'inganno dell'opera: "Si pagano 300 euro e poi non si capisce nulla". Il video del comico

Enrico Brignano se la prende ancora con l'opera lirica a teatro. In un video pubblicato sulla sua pagina facebook, con un estratto di uno suo spettacolo, come sempre esilarante, il comico romano scherza sui costi degli spettacoli e sulla comprensione - spesso ridotta o frammentaria - dei testi delle opere. Brignano ironizza anche sul finale, noto e scontato, delle maggiori opere che vengono messe in scena e prende in giro anche gli attori, le soprano, mezzosoprano e contralti che calcano i palcoscenici. Pochi giorni fa il comico ha pubblicato un video con le "torture" degli animatori dei villaggi vacanze in occasione della luna di miele (guarda qui)