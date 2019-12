Taylor Mega mezza nuda: ricorda (e posta) la passerella bollente alla corte di Paolo Bonolis. Il video

Fine 2019 all'insegna della nostalgia per Taylor Mega, recentemente vittima dei ladri. "Sono agitata e non riesco a dormire - scrive il 30 dicembre - perché sto pensando che si sta chiudendo un anno fantastico della mia vita e mi riaffiorano alla mente tutti i ricordi". E, come annunciato, posta alcuni dei momenti tv dell'anno che sta per concludersi. Uno dei più hot è senza dubbio la passerella nella trasmissione Ciao Darwin condotta da Paolo Bonolis. Nella quarta puntata Taylor Mega è stata la capitana della squadra delle Messaline e ha dato il meglio esibendo il suo fisico mozzafiato. Ora, a distanza di mesi, posta il filmato di quella sera tra i ricordi più belli dell'anno.

