Sfida a colpi di lato B. Non solo Wanda Nara, Alessia Marcuzzi posta immagini da urlo dalle Maldive. Il video

Sembra diventata una sfida a colpi di lato b quella che si sta consumando nelle ultime ore del 2019 su Instagram. Dopo le foto da urlo della super sexy Wanda Nara al sole delle Maldive, ecco il video di Alessia Marcuzzi, che anche lei in vacanza nel paese tropicale dell'Oceano Indiano. Alessia, 47 anni compiuti a novembre, dà sfoggio delle sue curve. Di spalle la showgirl gioca in un "vedo non vedo" in piscina. E proprio "Piscina con vista" è il suo ironico commento alle immagini, riferendosi ovviamente non solo al panorama, ma anche alle sue forme. Inutile puntualizzare la pioggia di like e commenti dei suoi follower.