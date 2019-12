Wanda Nara in bagno, che video! Mutandine e reggiseno esagerati per la moglie argentina di Mauro Icardi

Per qualche giorno Wanda Nara si è dedicata soprattutto a mare, marito e famiglia, anche sui social. Ma la showgirl, manager di calcio e presentatrice televisiva non ha dimenticato cosa i fan amano di più: le sue curve. Ed eccola tornare super protagonista su Instagram a beneficio dei suoi quasi sei milioni di follower. L'argentina moglie di Mauro Icardi, ormai da anni al centro dell'attenzione mediatica, pubblica un video direttamente dal bagno della sua stanza del Baglioni Resort delle Maldive. Wanda si riprende in costume da bagno, facendo esplodere per l'ennesima volta tutta la sua esuberanza fisica e non solo.

