Alessia Marcuzzi, che fisico! Bagno notturno con costume leopardato alle Maldive. Il video

Bagno notturno in costume leopardato per Alessia Marcuzzi che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Maldive. La presentatrice è protagonista di un vero e proprio show che offre ai suoi fan dal profilo Instagram dove posta una sequenza di foto "da diva", come le chiama lei stessa, ma soprattutto un video supersensuale in cui dà vita ad una intensa danza prima di entrare in acqua. Al di là della scontata pioggia di like e commenti, sicuramente c'è da complimentarsi con Alessia per il suo fisico: non sembra certo quello di una donna che sta entrando nell'anno che segnerà il suo 48esimo compleanno.

