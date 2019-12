Ladri di Natale, video Taylor Mega su Instagram: "Ecco cosa mi hanno rubato. Salve le borse che amo"

"Sono stata derubata. Ecco come mi hanno fregato i ladri e cosa hanno portato via". La sensuale Taylor Mega inizia pian piano a riprendersi dal duro colpo che le hanno inferto gli ignoti che si sono introdotti nella sua casa per rubare e racconta via Instagram cosa le è accaduto. La showgirl e modella appare abbastanza provata dall'episodio, anche se ammette di aver salvato numerosi gioielli e borse di valore. Approfitta per ringraziare quanti le hanno fatto coraggio e gli agenti della polizia che si stanno occupando con impegno del caso. Nel video Taylor Mega spiega anche che ha potenziato i sistemi di sicurezza della sua abitazione.

