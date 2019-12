Lei lo chiama "Yeah baby", ma in realtà è un vero e proprio principio di ola con due soli protagonisti: Chiara Ferragni e il piccolo Leone Lucia. E' stata la stessa imprenditrice e influencer a postare sul suo profilo Instagram, il video insieme al piccolo. Chiara, Fedez e bimbo sono in vacanza sulle Alpi e dallo splendido Lefay Resort & Spa Dolomiti, dopo una intensa giornata di sci in cui ha sfoggiato uno splendido completo rosa, Ferragni si diverte con il suo biondissimo marmocchio.

Un video che è stato apprezzatissimo dai follower: quasi un milione di like in un paio d'ore. A proposito di follower, hanno raggiunto l'astronomica cifra di 18 milioni!