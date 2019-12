Video E se il panettone te lo offre la bella Maria Grazia Cucinotta? Show alla pasticceria Fiasconaro

E se a offrire una bella fetta di panettone tradizionale è la splendida Maria Grazia Cucinotta? La splendida 51enne attrice siciliana (Messina, 27 luglio 1968), nei giorni scorsi si è regalata una mattinata particolare. Ha trascorso qualche ora a Castelbuono, in provincia di Palermo, nella nota pasticceria Fiasconaro per vedere come si fanno i panetto artigianali. Cucinotta è andata oltre. Si è messa al bancone e ha iniziato ad offrire assaggi ai clienti, dimostrando di avere anche una buona dose di spirito oltre che una intramontabile bellezza.

Nel giorno di Natale, invece, l'attrice, produttrice cinematografica ed ex modella ha postato una foto in rosso con tanto di orsacchiotto per augurare Buone Feste a tutti.

