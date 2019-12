Alfonso Signorini su Instagram, scopa elettrica e Tosca a squarciagola. Ammette: Fuori come un balcone. Video

"Pulizie di Natale cantando la Tosca #fuoricomeunbalcone". Il post è di Alfonso Signorini che su Instagram pubblica un video in versione casalingo. Armato di scopa elettrica, fa le pulizie nella stanza che ospita i suoi attrezzi da palestra. E già sarebbe un'immagine inedita. Ma il re del gossip va oltre: è in maglietta a maniche corte e pantaloncini e canta a squarciagola La Tosca. Naturalmente il post suscita i commenti più disparati dei follower di Signorini che lo bocciano senza appello per la voce, ma lo promuovono per lo spirito da casalingo. Il direttore di Chi, esperto di gossip e cronaca rosa, sta mettendo a punto il Grande Fratello Vip che presenterà lui stesso. Gli opinionisti, invece, quest'anno saranno Pupo e Wanda Nara.

