Il video di "Lasciami qui", l'ultima canzone di Paola Majuri

Dopo il successo di "Festivalbar", una delle hit dell'estate 2019 (guarda il video che ha superato le 43 mila visite), la cantante folignate Paola Majuri ha pubblicato sul suo canale youtube il video della sua ultima canzone, "Lasciami qui". Il video è stato pubblicato venerdì 19 dicembre e la stessa cantante lo ha annunciato sul suo profilo facebook, ringraziando "Cantiere 21, DJ Ralf, Shube Duba, Miumà abbigliamento, Maria Paola Rapicetti make-up e infine, ma non per ultimi, tutti i miei amici/attori". La cantante di Foligno si esibisce come dj in moltissimi locali dell'Umbria, e non solo, ed è molto amata e conosciuta nella sua città natale.