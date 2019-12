"Per la prima volta ho deciso di aprirvi le porte di casa mia e della mia vita. I miei segreti e i miei consigli potranno per te diventare il tuo cambiamento. La svolta, tra la mediocrità e il successo personale". La promessa video è di Gianluca Vacchi, imprenditore, playboy, dj, ma soprattutto ormai vera e propria star di Instagram con i suoi quasi 15 milioni di follower, conquistati a forza di foto e filmati eccessivi, che immortalano donne fantastiche, discoteche, spiagge paradisiache, lusso sfrenato.

Gianluca Vacchi usa il filmato per presentare il suo ultimo progetto che promette la svolta della vita a chi avrà voglia di ascoltare e seguire i suoi consigli. Il video, visualizzato in due giorni un milione e 300 mila volte solo su Instagram, è stato ampiamente commentato da ammiratori e non.

