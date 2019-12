Incontro a sorpresa per Cora e Marilù Fazzini durante la puntata di Vieni da me, il programma di Rai 1 di Caterina Balivo. Le due gemelle hanno raccontato la propria esperienza, a tratti burrascosa, nella terza edizione de "Il Collegio". A un certo punto, il confronto con il professor Maggi - l'insegnante di italiano del reality di Rai 2 che si è concluso poche settimane fa - con il quale le gemelle di Pescara si sono più volte scontrate.

Per approfondire leggi anche: Mariana Aresta del Collegio 4 cacciata di casa perché gay

In ballo, sollecitate dalla Balivo, le scuse da porre al professore. Scuse che almeno in maniera esplicita non ci sono state, per quanto sia Cora che Marilù hanno lasciato intendere che parte del proprio comportamento era legato anche al fatto di essere protagoniste di un reality.