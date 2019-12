Il talento della vincitrice di Tu si que vales: Enrica Musto canta Tu che m'hai preso il cuor. Il video

Il video è stato pubblicato su youtube il 26 agosto 2018. Poco più di un minuto e mezzo in cui Enrica Musto, fresca vincitrice di Tu si que vales (show Mediaset in onda su Canale 5), canta Tu che m'hai preso il cuor, pezzo degli anni Trenta diventato un vero e proprio classico della musica, lirica ma non solo. Il video mette in evidenza, una volta di più, il grande talento della giovane cantante di Avellino che ha trionfato nel talent presentato da Belen Rodriguez e che vede in giuria Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Tu che m’hai preso il cuor è una romanza tratta dall'operetta dal titolo Il paese del sorriso, musicata da Ferenc Lehár. La prima volta è andata in scena al Metropol-Theater di Berlino il 10 ottobre 1929.

