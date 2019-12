Durante la puntata finale di Tu si que vales, il programma Mediaset del sabato sera di Canale 5, ha fatto piangere Belen Rodriguez e Gerry Scotti. E probabilmente anche molti telespettatori non sono riusciti a trattenere le lacrime davanti all'esibizione e alla storia di Gabriele Andriulli, il concorrente a cui poi la giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e lo stesso Gerry, ha deciso di assegnare il premio Tim da 30mila euro. Gabriele è un campione di body building costretto su una sedia a rotelle a seguito di un incidente. Non si è arreso ed ha continuato a praticare il suo sport, nonostante le mille difficoltà e i problemi legati alla sua nuova condizione. La sua storia oltre a commuovere tutti è stata portata come esempio di tenacia e coraggio. "Credo - ha detto Teo Mammucari - che il tuo muscolo più grande sia il cervello. Sei un esempio di vita, hai due palle così". Il campione ha fatto ancora una volta esercizio di umiltà: "Molti mi scrivono e mi dicono che sono il loro eroe, ma non è così. Vorrei farvi vedere quante volte ho fallito e sono caduto e ho pensato di smettere". Meritatissimo premio Tim che gli è stato assegnato.

