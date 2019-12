Tu si que vales, Patrizio Ratto suona, canta, balla e va alla finalissima. Il video

E' Patrizio Ratto, di Tarquinia, a conquistare il quarto posto utile della seconda parte della serata finale di Tu si que vales, quella che dà diritto alla sfida che mette in palio 100mila euro. Suona, canta e balla portando in scena un numero che conferma le grandi doti dell'artista. Nonostante sia inserito forse nel quartetto più competitivo, Patrizio riesce a convincere i telespettatori che lo preferiscono agli altri nel televoto. Forse divisa la giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Quest'ultimo, infatti, aveva ammesso di avere una preferenza per la coppia brasiliana formata dagli acrobati Edson e Leon: uno dei due ha infatti la bellezza di 85 anni.

