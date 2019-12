Tu si que vales, vince Enrica Musto. La cantante lirica che piace a Katia Ricciarelli. Ecco chi è. Il video

E' la giovane cantante Enrica Musto la vincitrice dell'edizione 2019 di Tu si que vales, lo show Mediaset in onda su Canale 5. E' stato il televoto a incoronare l'artista che arriva da Avellino e che anche durante la serata finale del 14 dicembre ha letteralmente incantato sia il pubblico in sala che evidentemente gli spettatori che hanno deciso la gara da casa. Enrica ha 21 anni e studia canto lirico da quando ne aveva 12. E' arrivata terza nel Concorso Internazionale di canto lirico di Verona. In quell'occasione fu notata da Katia Ricciarelli con cui poi partecipò al tour Viaggio nell'Operetta. Nella serata finale di Tu si que vales ha proposto C'era una volta il west di Ennio Morricone. Il pubblico le ha riservato un'autentica ovazione. I giurati Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti sin dall'inizio della puntata l'avevano considerata tra i favoriti. Affettuoso abbraccio con Belen Rodriguez nel momento della proclamazione.

Guarda anche L'esibizione di Enrica Musto alla finalissima di Tu si que vales