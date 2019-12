Tu si que vales, la bomba sexy Viviana Rossi incanta con le sue magiche acrobazie. Il video

Le bella, sensuale, super sexy e bravissima Viviana Rossi presenta nella puntata conclusiva di Tu si que vales un'altra esibizione da applausi. Acrobazie incredibili nello show Mediaset in onda sulla rete ammiraglia Canale 5. Ancora una volta l'artista spagnola riesce a coniugare la sua femminilità ad una esibizione volante strepitosa. Il pubblico presente in sala applaude con grande convinzione e la giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti apprezza. Nonostante tutto la brava acrobata non riesce a superare il turno e deve dire addio al sogno di vincere lo show e di conquistare i 100mila euro in palio.

