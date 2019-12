Tu si que vales, la piccola acrobata che fa venire a Belen Rodriguez la voglia di avere una bimba. Il video

L'acrobatica di Grugliasco per la finale di Tu si que vales porta sul palcoscenico della finale dello show di Canale 5 un numero di alta difficoltà con tema natalizio. Ancora una volta i ginnasti, tra cui alcuni giovanissimi, lasciano letteralmente a bocca aperta con acrobazie mozzafiato, salti, volteggi. E Belen Rodriguez ha di nuovo parole d'affetto per una delle bimbe del gruppo: "Ho già detto che un giorno vorrei una bambina come lei". Apprezzamenti anche da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Nonostante la spettacolare esibizione, l'acrobatica non riesce a conquistare l'accesso alla seconda parte del programma Mediaset.

