Tu si que vales, Nebula regala attimi di paura e un sonoro ceffone. Il video

Nella serata finale di Tu si que vales l'attrice e regista Chiara Bosco si ripropone con una esibizione horror, coinvolgendo ancora una volta Sabrina Ferilli e la giuria del programma Mediaset composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Anche stavolta Nebula riesce a regalare emozioni, brividi, attimi di paura. Vola anche un simpatico ceffone. Ancora una volta un numero di valore che il pubblico in sala applaude lungamente. Il voto dei telespettatori, però, non è sufficiente per regalare a Chiara Bosco l'accesso alla seconda parte della serata che mette in palio un premio da 100mila euro.

