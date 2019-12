Tu si que vales, brividi nel corso della finale per il numero presentato da Deadly Games. Prima i colpi di frusta per decapitare le rose tenute in mano e in bocca dalla sexy e sensuale ragazza del duo, poi il lancio di armi da taglio con lui bendato e lei che dà indicazioni, infine un colpo di balestra che manda in frantumi un bicchiere. Una esibizione ad altissimo tasso di rischio che ha messo ancora una volta in luce la bravura della coppia lungamente applaudita dal pubblico guidato da Sabrina Ferilli, ma anche dai giurati Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

