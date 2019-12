Tu si que vales, stasera finale e vincitore. Fioccano le indiscrezioni sui favoriti: ecco chi sono. Il video

E' arrivato il giorno della finale di Tu si que vales, il seguitissimo show Mediaset in onda il sabato sera su Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria è invece composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli guida il pubblico. Ma stasera 14 dicembre a decidere il vincitore saranno gli spettatori da casa, grazie al televoto. Grande attesa tra gli appassionati della trasmissione, ma anche tra gli artisti in gara che si contenderanno la vittoria. Acrobati, ballerini, cantanti, comici, illusionisti. Vedremo di tutto, compresi... talentuosi artisti della scuderia di Gerry Scotti che fanno gara a parte. Il vincitore dell'edizione 2018 fu il fenomenale chitarrista 18enne Marcin Patrzalek. Il polacco ottenne il 54% dei voti e annunciò che avrebbe utilizzato i 100mila euro in palio per continuare a studiare chitarra in America. Intanto non mancano le previsioni. In molti sono convinti che a vincere sarà il musicista e ballerino Patrizio Ratto, giovane tarquinese già concorrente di Amici; altri scommettono sui trasformisti Diego & Elena, capaci di lasciare a bocca aperta la giuria; altri ancora sono convinti che il primo posto se lo porteranno a casa i Messoudi Brothers, acrobati di una bravura mostruosa. Visto che vota il pubblico da casa non ci resta che attendere.

Per approfondire l'edizione 2018 Ecco chi è Marcin Patrzalek, il vincitore 2018