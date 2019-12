I Guns N'Roses in Italia, la band di Axl Rose e Slash a Firenze il 12 giugno. Tutto sui biglietti Video

I Guns N' Roses tornano in Italia. L'annuncio è di quelli a cinque stelle per gli eventi musicali nel nostro Paese e farà saltare di gioia i fan di Axl Rose e Slash. Fino a qualche anno fa, infatti, rivedere insieme i componenti iniziali di uno dei gruppi che hanno fatto la storia mondiale dell'hard rock sembrava solo un sogno. Invece alla fine la reunion c'è stata e dopo l'esperienza del 2016 i Guns ci hanno preso gusto. Il gruppo statunitense parteciperà al Firenze Rocks e sarà sul palco della Visarno Arena il 12 giugno 2020 nell'unica tappa italiana del nuovo tour. Nel 2018 la band era già stata protagonista di un concerto mozzafiato proprio al Firenze Rock, dando vita ad una eccezionale performance a sorpresa con i Foo Fighters grazie al pezzo It’s So Easy. Un'esecuzione (il cui video è immediatamente diventato virale) destinata ad entrare nella storia della musica. Anche quest'anno l'evento sarà uno dei più importanti della musica live in Italia. I Guns inizieranno il tour europeo il 20 maggio a Lisbona, per poi fare tappa praticamente in tutti i paesi del continente.

I Guns N'Roses non hanno bisogno di presentazione. Gruppo nato nel 1985 a Los Angeles, ha letteralmente conquistato il mondo con il suo primo album pubblicato nel 1987 Appetite for Destruction. Ha alternato poi travolgenti successi con fasi di declino, finendo spesso sulle cronache anche per gli eccessi nei suoi concerti, tra risse e liti con il pubblico, e per l'uso di stupefacenti di alcuni dei suoi componenti. Tra il 1994 e il 1996 la band iniziale si sfaldò, in particolare si allontanarono Slash, uno dei più bravi chitarristi al mondo, e il bassista Duff McKagan. Axl Rose tenne comunque in piedi la band con altri musicisti, ma ovviamente non era più la stessa cosa. E non lo è stata fino al 2016, quando dopo una infinita serie di trattative i due fenomeni sono tornati nei Guns N'Roses. Attualmente la band è formata dal frontman, cantante, pianista e leader Axl Rose, dal chitarrista Slash e da Duff McKagan (basso, voce, cori), Dizzy Reed (tastiere, pianoforte, percussioni, cori), Richard Fortus (chitarra ritmica, cori), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiere, programmazione, cori).

I biglietti per il concerto italiano saranno disponibili in anteprima esclusiva per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle 10 di lunedì 16 dicembre sul sito di Intesa San Paolo. Da mercoledì 18 dicembre, sempre alle 10, la vendita generale sui portali specializzati Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

Guarda anche Firenze tra le città del tour 2020 di Vasco Rossi