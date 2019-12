Il video della rissa televisiva tra Antonella Elia e Taylor Mega, volano insulti e parolacce

Furioso litigio tra Antonella Elia e le sorelle Taylor Mega e Giada, a La repubblica delle donne, la trasmissione Mediaset in onda su Rete 4 condotta da Piero Chiambretti. Antonella Elia critica frontalmente le due sorelle per l'esibizione di una "bellezza sfrontata". "A me - dice Elia - di vedere il vostro c... e le vostre t... non me ne frega un cavolo". Ovviamente scatenata reazione, in particolare di Taylor Mega. Si innesca un furioso litigio che va avanti per diversi minuti. Antonella Elia rincara la dose e Taylor Mega non si tira indietro: "Sei una donna, dovresti stare dalla parte delle donne". Soltanto dopo un lungo e pesante battibecco Piero Chiambretti, in studio con Alfonso Signorini, riesce a riportare la calma.

