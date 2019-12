Gianni Morandi compie 75 anni. Una vita di successi, le canzoni più belle, le mogli e i figli. Il video

Gianni Morandi, l'eterno ragazzo, pilastro della musica italiana, oggi 11 dicembre compie 75 anni. E' nato, infatti, a Monghidoro nel 1944. Cantante, ma anche attore e conduttore televisivo, è considerato uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana. Figlio di Renato (ciabattino) e Clara Eleonora Lorenzi (casalinga), dopo la partecipazione a concorsi canori e il tentativo di intraprendere la carriera di pugile, nel 1962, a soli 18 anni, incide il suo primo disco: Andavo a cento all'ora. E da quel momento Morandi a cento all'ora ci va davvero, collezionando una serie infinita di successi. I numeri sono da brividi: 84 album, 35 in studio, 4 live e 45 raccolte. Assolutamente impossibile citare tutti i suoi successi. Giusto per ricordarne qualcuno: Non son degno di te, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Scende la pioggia, Occhi di ragazza, Sei forte papà, La mia nemica amatissima, Bella signora, Banane e lamponi, Uno su mille, Si può dare di più e tanti, tanti, tanti altri. Ma è anche impossibile elencare le collaborazioni con altri artisti, le numerose esperienze cinematografiche e televisive, quelle da presentatore, i riconoscimenti, i premi. Polistrumentista, appassionato di podismo, è stato anche presidente del Bologna Fc e gli è stato persino dedicato un asteroide: 248970 Giannimorandi.

Nella vita privata è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian. Con lei è diventato padre di Serena (morta dopo poche ore di vita nel 1967), Marianna (1969) e Marco (1974). Nel 2004 ha sposato Anna Dan e da lei ha avuto Pietro (1997). Ha cinque nipoti ed è un grande appassionatissimo di social network.