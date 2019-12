Video Sergio Leone, padre del western all'italiana. Chi era il regista e i suoi film nella storia del cinema

"C'era una volta Sergio Leone". Della mostra ospitata all'Ara Pacis di Roma, Carlo Verdone ha parlato nel salotto di Porta a Porta del padrone di casa Bruno Vespa insieme a Raffaella, figlia del grande regista. Il 2019, infatti, è un anno in cui ricorrono due anniversari di quello che fu l'inventore del western all'italiana: novant'anni dalla nascita (3 gennaio 1929) e trenta dalla scomparsa (30 aprile 1989). Roma dunque lo celebra con una mostra dal 17 dicembre al 3 maggio 2020. Ma chi era e cosa ha fatto Sergio Leone? Figlio del regista romano Roberto Roberti, nome d'arte di Vincenzo Leone, e dell'attrice Bice Waleran, nome d'arte dell'attrice Edvige Valcarenghi, fu sceneggiatore, regista e produttore cinematografico. E' considerato uno dei più importanti registi della storia del cinema per aver dato vita al genere spaghetti-western che negli anni Sessanta segnò la rinascita del cinema western. Dopo le prime esperienze come sceneggiatore e aiuto regista in pellicole come Quo vadis e Ben-Hur, Leone fu tra i primi a dedicarsi al filone western.

E' del 1964 Per un pugno di dollari destinato ad entrare nella storia del cinema, film tra l'altro che lanciò Clint Eastwood. Seguirono l'anno dopo Per qualche dollaro in più e nel 1966 Il buono, il brutto, il cattivo che completarono quella che viene definita la trilogia del dollaro. Un ruolo non indifferente nel successo dei film ebbero le colonne sonore firmate da Ennio Morricone. Fu poi la volta di C'era una volta il west, considerato uno dei suoi migliori lavori. Dopo Giù la testa del 1971 e gli esordi come produttore, negli anni Ottanta firmò il capolavoro C'era una volta in America, a cui aveva lavorato per oltre dieci anni. Ma Leone fu anche in grado di comprendere subito il grande talento di Carlo Verdone e fu produttore di Un sacco bello e Bianco, rosso e verdone in cui Sergio consigliò e aiutò il giovane Verdone nelle sue scelte. E lavorò con Verdone anche in Troppo forte, collaborando a soggetto e sceneggiatura. Morì a soli sessant'anni per un attacco di cuore. Nella vita privata Sergio Leone si sposò nel 1960 Carla Ranaldi, prima ballerina poi attrice. Dal matrimonio sono nati tre figli: Francesca, Raffaella e Andrea.

