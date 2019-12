Jennifer Lopez come nel 2001, indossa in diretta il Jungle Dress. Donatella Versace: "Splendida come allora"

Nel suo anno d'oro, Jennifer Lopez ha stupito ancora. Ospite del programma comico Saturday Night Live, in onda sulla NBC, la popstar latina ha indossato di nuovo il mitico Jungle Dress, l'abito firmato Versace che ha segnato la storia della moda e di Internet (contribuendo alla nascita di Google Immagini).

Lo ha aperto la trasmissione in un elegante smoking maschile nero: "Devo essere onesta, quest'anno sono stata benedetta", dice ripercorrendo in un monologo tutti i sui successi del 2019. Dalla proposta di matrimonio di uno Yankee, il fidanzato Alex Rodriguez, al tour mondiale da tutto esaurito, per festeggiare i suoi 50 anni, compiuti lo scorso 24 luglio; dal film "Hustlers" accanto a Cardi B alla conferma del suo show al Superbowl insieme a Shakira. Un anno meraviglioso culminato a Milano con la sfilata Versace Primavera Estate 2020, in cui Jennifer Lopez ha ripercorso la passerella con il mitico abito verde. Dopo il monologo JLo ha cantato e ballato sulle note di "Santa Claus Is Coming to Town" e in pochi secondi si è cambiata d'abito, sfoggiando il Jungle Dress. Uno sketch che aveva già fatto nel 2001, quando ospite della stessa trasmissione indossò l'abito Versace sotto un accappatoio viola."Semplicemente stupenda Jennifer!", ha commentato Donatella Versace su Instagram, condividendo anche il video della performance di 18 anni fa: "È così bella anche oggi, chi può notare la differenza?"

(a cura di Marisa Labanca)

Video Instagram/Donatella Versace