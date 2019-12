Tommaso Paradiso a Che tempo che fa. Chi è il cantautore, le sue passioni e il suo amore Video

Non avere paura è il primo singolo pubblicato da Tommaso Paradiso, già leader di Thegiornalisti, gruppo che ha lasciato a settembre 2019. Il cantautore, compositore e musicista ne ha parlato l'8 dicembre durante Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio. Paradiso è nato a Roma nel 1983, nel quartiere Prati. Diplomato al liceo classico e laureato in filosofia, ha sempre sostenuto di essersi avvicinato alla musica già a 11 anni, in particolare dopo aver ascoltato Definitely Maybe degli Oasis. Nel 2009 fonda il gruppo Thegiornalisti con Marco Antonio "Rissa" Musella e a Marco Primavera. Il successo arriva soprattutto a partire dal 2014 con l'album Fuoricampo. Seguono altri lavori di successo e i concerti in tutta Italia oltre alle collaborazioni con artisti come Luca Carboni, Arisa, Nina Zilli, Giusy Ferreri, Noemi, Francesca Michielin. Il 17 settembre l'annuncio della decisione di abbandonare la band e proseguire l'avventura nel mondo della musica da solista. Oltre alla musica ha un'altra grande passione: la Lazio. Ama le grigliate e la boxe. La compagna è Carolina Sansoni, che ispira le sue canzoni d'amore.

