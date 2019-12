Tu si que vales: emozioni, sorprese, litigi. Non è mancato niente nello show di Canale 5 Video

Tu si que vales, emozioni a raffica nella puntata di semifinale del programma Mediaset, andata in onda sabato 7 dicembre su Canale 5. Lo show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara che sfoggia la super giuria formata da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti ha regalato momenti davvero intensi grazie alla partecipazione di artisti di altissimo livello. E' stata una puntata molto particolare anche per Sabrina Ferilli, chiamata addirittura ad esibirsi come cantante accanto ad una orchestra di musicisti provenienti da Fiano Romano, paese in cui ha trascorso l'infanzia. Sabato prossimo il momento clou del programma con la finale e la proclamazione dei vincitori.

