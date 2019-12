Tu si que vales, l'esibizione tutta muscoli e coraggio dei Messoudi Brothers. Battuto il mago Jones Il video

A Tu si que vales duello per accedere alla finalissima di sabato 14 dicembre tra il prestigiatore e mentalista Richard Jones e i Messoudi Brothers, tre fratelli tutti muscoli e forza. Richard presenta un numero che lascia esterrefatti i quattro componenti della giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Esibizione strepitosa che però viene superata da quella dei fratelli Messoudi protagonisti di una performance in cui mischiano potenza, equilibrio, acrobazie, forza e coraggio. Davvero impossibile non premiare loro, che infatti conquistano la finale nel programma Mediaset in onda il sabato sera su Canale 5. Davanti ai Messoudi restano senza parole anche la belle Belen Rogriguez e Sabrina Ferilli che avevano comunque apprezzato anche l'esibizione del mago-mentalista.

