Tu si que vales. Un imitatore straordinario contro un acrobata fenomenale: Igor Minerva vs Oleg Tatarynov. Il primo ha portato sul palco della trasmissione Mediaset del 7 dicembre in onda su Canale 5 le canzoni di Claudio Baglioni. Un'esibizione salutata dal pubblico con un'autentica ovazione. Il secondo ha risposto con un numero mozzafiato, volteggiando su una pertica sospesa e persino sotto la pioggia scrosciante (artificiale). Alla fine la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, in finale ci ha spedito l'acrobata, capace di ottenere più voti. Simpatico siparietto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli che si sono contese il prestante e muscoloso artista per aiutarlo ad indossare l'accappatoio.

