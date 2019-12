Il mentalista e prestigiatore Walter Di Francesco presenta a Tu si que vales un numero che lascia pubblico e giuria a bocca aperta. Ma non Teo Mammucari, che di magia è un esperto, e che, pur dando un voto positivo all'esibizione, bacchetta Di Francesco per aver utilizzato tecniche non innovative. Tra i due nasce un vivace botta e risposta alla fine del quale ognuno resta sulle sue posizioni e Teo, visibilmente contrariato, dà un consiglio al prestigiatore: "Va avanti. Dammi retta, hai chiuso in bellezza. Quattro sì e il 91% del pubblico". Il mago infatti è stato promosso dallo stesso Teo e da Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Il trevigiano Di Francesco aveva già presentato un'altra performance nella trasmissione Mediaset trasmessa il sabato sera su Canale 5. Nell'ambiente dei prestigiatori è noto per aver vinto nel 2017 l'Oscar Merlin Award, oscar internazionale della magia, in passato vinto da David Copperfield e Silvan.

