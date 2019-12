Tu si que vales, spogliarellisti acrobati coinvolgono Teo Mammucari che ha paura: che c... fai, mortacci tua

"No, no. Oh, ndo c... vai. Scusa, spiega prima prima cosa vuoi fare. Oh li mortacci tua...". Teo Mammucari non nasconde la paura quando il Duo forza lo coinvolge in una parte del numero che propone acrobazie mozzafiato. Alla fine, ovviamente, il ruolo di Mammucari è marginale e tutto fila via liscio tra le risate generali. E' accaduto nella puntata del 30 novembre di Tu si que vales, la trasmissione Mediaset in onda il sabato su Canale 5 e sempre premiata dai telespettatori con importanti numeri negli ascolti. L'esibizione degli spogliarellisti acrobati piace alla giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e lo stesso Teo Mammucari. Voto positivo anche da parte del pubblico in studio, mentre Maria non perde l'occasione di tirare una simpatica frecciata a Sabrina Ferilli.