L'incredibile storia del Trio Lescano e le canzoni immortali proposte dalle Sorelle Rossetto a Tu si que vales

Erano di origine ungaro-olandese eppure ebbero un clamoroso successo in Italia, in ambito musicale. Proponendo uno stile allora praticamente sconosciuto nel nostro Paese. Per oltre 10 anni, dalla seconda metà degli anni Trenta alla fine dei Quaranta, cantarono in radio e sui palchi alcuni dei pezzi entrati nella storia della musica italiana. Loro erano le sorelle del Trio Lescano, o meglio diventarono Lescano italianizzando il loro cognome, perché prima erano Alexandrina Eveline Leschan, Judik Leschan e Catherine Matje Leschan. Dopo la naturalizzazione diventarono Alessandra, Giuditta e Caterina. Le loro storie sono veri e propri romanzi. Figlie di un trapezista ungherese e di una ballerina ebrea nata ad Amsterdam, vissero la prima parte della loro vita tra circo e lezioni di danza. Entrarono poi in complessi di danza acrobatica, fino a quando la loro vita cambiò completamente grazie all'incontro a Torino con il maestro Carlo Alberto Prato. Prato, infatti, si era messo in testa di costituire un gruppo in lingua sullo stile delle Boswell Sisters, famosissime negli Stati Uniti, giunte al termine di una lunga carriera. Le tre sorelle, però, non avevano alcuna cognizione di musica. Seguirono quindi giornate intensissime in cui il maestro impartì lezioni anche per 8-10 ore al giorno. Dopo le prime esibizioni dal vivo, le sorelle - che avevano italianizzato i loro nomi - riuscirono a debuttare all'Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, Eiar, che aveva l'esclusiva delle trasmissioni radiofoniche in Italia. Da quel momento in poi fu una vera e propria escalation che catapultò il Trio Vocale Sorelle Lescano (questo il nome completo) al centro dell'attenzione musicale italiana e internazionale. Guarany Guaranà fu il primo brano di una interminabile "playlist" di successi. Canzoni che ancora oggi la maggior parte degli italiani manda a memoria: da Pippo non lo sa a Tuli-Tuli-Pan, da Ciribiribin a Ma le gambe o Baciami Piccina. Brani che abbiamo sentito cantare alla nostre nonne e che soltanto apparentemente erano "leggeri", spesso invece nascondevano vere e proprie critiche al regime fascista e ai suoi protagonisti. Brani che ancora adesso vengono spesso riproposti, come per esempio hanno fatto a Tu si que vales le Sorelle Rossetto, incassando il consenso della giuria (composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti) e gli scroscianti applausi del pubblico. Tornando alle sorelle Lescano, interrotta la carriera di cantanti, ebbero destini complessi e diversissimi tra loro. La vita di ognuna è un vero e proprio romanzo, tra amori, dolori, lutti, litigi, matrimoni dall'altra parte del mondo. Di qualcuna non è chiara nemmeno la data della morte, di qualche altra il nome del marito o il destino dei figli. Nate tra il 1910 e io 1919 sono comunque tutte morte. E' ancora in vita, invece, Maria Bria (classe 1925) che dal 1946 alla fine dell'esperienza del Trio Lescano, sostituì Caterina che se ne andò per un conflitto con la sorella Alessandra e il suo uomo di allora. Dal 2016 una targa a Torino ricorda il Trio Lescano e il maestro Carlo Prato.

Gi.S.

Guarda anche La settima puntata di Tu si que vales in 160 secondi