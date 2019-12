Tu si que vales, Sorelle Rossetto come il Trio Lescano. Baci, gambe lunghe e bellezze in bicicletta - Il video

Tu si que vales. Si chiamano Sorelle Rossetto, ma il loro è solo un nome d'arte. Non sono affatto sorelle, ma colleghe di conservatorio e si stanno laureando in canto jazz a Pescara. Nella settima puntata dello show Mediaset andato in onda su Canale 5 il 30 novembre hanno proposto un emozionante numero sullo stile del Trio Lescano, cantando pezzi famosi degli anni Quaranta in uno modo che purtroppo ormai si va perdendo. L'esibizione è stata apprezzata dal pubblico "guidato" da Sabrina Ferilli e dalla giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti che hanno promosso le tre ragazze al turno successivo.

