Tu si que vales, ballerini curvy (e non solo) dividono la giuria. Quanti applausi per i Super Natural Flow!

Tu si que vales. E chi l'ha detto che le persone curvy non possono ballare e stupire? Che occorrono per forza fisici scultorei per presentarsi sul palco? A dare dimostrazione che non è affatto così sono stati i bravissimi Super Natural Flow nella settima puntata dello show Mediaset, andato in onda il 30 novembre su Canale 5. I ragazzi hanno proposto una intensa e divertente esibizione puntando sulla musica degli anni Ottanta e sono stati calorosamente applauditi dal pubblico, trascinando anche la sempre splendida Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Spaccata la giuria: per Rudy Zerbi e Teo Mammucari "non vale", per Maria De Filippi e Gerry Scotti invece si. E' stato decisivo dunque il giudizio del pubblico: il 70 per cento ha votato favorevolmente e i Super Natural Flow hanno passato il turno.

Guarda anche Tu si que vales, la settima puntata in 160 secondi