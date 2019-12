Ti si que vales. Volteggi, acrobazia, risate, sensualità, emozioni, sorprese. Tutto questo e tanto altro è stata la settima puntata dello show Mediaset, quella trasmessa il 30 novembre su Canale 5. Come sempre avviene al termine, è la produzione stessa a mettere il rete il "riassunto" della puntata. 160 secondi in cui vengono condensati tutti gli artisti che si sono presentati davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e davanti al pubblico della "portavoce" Sabrina Ferilli. La puntata del 30 novembre è stata quella della sexy acrobata spagnola e del battibecco tra Zerbi e un anziano concorrente, dei cerchi di Marianna De Sanctis e dell'uomo sepolto vivo, ma anche quella in cui Belen Rodriguez si è lasciata scappare una battuta sulla sua voglia di diventare di nuovo mamma, magari di una bambina. Come sempre applauditissimi anche l'ex rugbista Martin Castrogiovanni e l'esperto di arti marziali Alessio Sakara.

