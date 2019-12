I progetti di Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello: "Il fotoromanzo, poi una canzone con Alborosie"

Martina Nasoni, la ventunenne di Terni che ha vinto l’edizione 2019 del Grande Fratello, approda ai fotoromanzi. La trionfatrice del reality show di Canale 5, ha infatti appena concluso il lavoro sul set insieme a Francesco Monte (ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen) e Ariadna Romeo (modella e attrice cubana), entrambi ex naufraghi dall'Isola dei Famosi. La fotostoria verrà pubblicata in 12 puntate sulle pagine del settimanale Grand Hotel e ha anche un importante risvolto sociale. Riguarda, infatti, un progetto sulla prevenzione delle patologie cardiache del quale la stessa Martina è testimonial. Ma i suoi progetti sono diversi e tutti molto impegnativi. Come racconta lei stessa al Corriere nella video intervista, ha in programma anche una serie di conferenze e persino la pubblicazione di una canzone insieme all'artista Alborosie, cantante e musicista italiano naturalizzato jamaicano.

