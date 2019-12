Tu si que vales, che battibecco! L'anziano cantante Vincenzo risponde per le rime a Rudy Zerbi

A Tu si que vales finisce con un bel battibecco l'esibizione di Vincenzo, nella serata del 30 novembre della trasmissione Mediaset sulle rete ammiraglia Canale 5. L'attempato concorrente si presenta sul palco e canta. Alla fine però, tra il serio e il faceto, Rudy Zerbi critica e provoca il concorrente, che però non ci sta e replica per le rime. Un siparietto che va avanti diversi minuti, con gli altri giurati che non risparmiano battute. Gerry Scotti, Maria De Filippi e Teo Mammuccari se la ridono. Finisce che il concorrente si "autopromuove" per aver cantato bene, dopo aver incassato il giudizio positivo del pubblico presente in sala.

Guarda anche: La sexy acrobata spagnola in biancheria intima