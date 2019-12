Tu si que vales, le tenerezze di Belen Rodriguez alla piccola ginnasta: farò una bimba come te

Tu si que vales. "Ma sei bellissima, un giorno farò una bambina come te". Si intenerisce Belen Rodriguez con una piccola partecipante, una bravissima ginnasta che con l'Acrobatica Grugliasco presenta un numero fantastico. Al termine Belen prende in braccio la più piccola del gruppo e la coccola. E i fan sui social si scatenano subito con le indiscrezioni: sarà già incinta? A parte questo particolare, il numero dei ginnasti lascia senza fiato con evoluzioni incredibili. Ovviamente positivo il voto della giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Anche il pubblico presente in sala vota positivamente dopo aver sottolineato l'esibizione con grandi applausi.