A Tu si que vales, il programma Mediaset del sabato, in prima serata su Canale 5, applausi a scena aperta per la sexy acrobata Viviana Rossi. La splendida spagnola si è presentata in biancheria intima nera e spuntando da una vasca da bagno, completamente bagnata, ha proposto una esibizione straordinaria, acrobazie volanti e volteggi da togliere il fiato. La giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari non hanno avuto dubbi ed hanno promosso a pieni voti l'esibizione. Ovviamente non sono mancate le battute sulla... forma fisica della ragazza. Il pubblico ha votato positivamente per il 98 per cento dei casi.

Guarda anche: Il balletto acrobatico sensuale del Duo Maintenant