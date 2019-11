Stratosferico Vasco Rossi. Il 22 novembre, nel primo giorno di vendita generale dei biglietti del Non Stop Live Festival sono stati polverizzati 250mila tagliandi. Già sold out il concerto del 19 giugno 2020 al Circo Massimo di Roma, vista l'enorme richiesta dei fan, il rocker di Zocca ha deciso di "raddoppiare" la tappa della capitale, calendarizzando un secondo concerto per il giorno dopo, il 20 giugno. Le serate del tour diventano quindi cinque: il 10 giugno alla Visarno Arena per Firenze Rocks; il 15 agli I-Days 2020 al Mind Milano Innovation District; il 19 e il 20 al Circo Massimo per Rock in Roma; il 26 giugno, infine, Heineken Jammin' Festival a Imola, all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Intanto mente la caccia al biglietto continua, per la seconda settimana consecutiva "Se ti potessi dire", nuovo singolo del Blasco, si conferma al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio.

Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27, infine, nei cinema approda il music film "Vasco Non Stop Live018+019” di Pepsy Romanoff. Sarà l'occasione per rivivere le emozioni dei tour 2018 e 2019 nel corso dei quali furono staccati 900mila biglietti.

