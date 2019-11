Renato Zero torna sul palco dopo i recenti successi di Firenze (dove si è emozionato per il "regalo" del pubblico) e Mantova. Il cantautore romano si esibirà sabato 23 e domenica 24 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, nuova tappa del suo Zero il folle in tour. Ovviamente c'è grande attesa tra i sorcini, in particolare marchigiani e romagnoli, per i due concerti. I biglietti sono ancora disponibili con prezzi dai 42 agli 84 euro, acquistabili anche in rete.

Questa la probabile scaletta che Renato Zero proporrà sul palco marchigiano: Il mercante di stelle; Per non essere così/Niente trucco stasera/Artisti/L’equilibrista (medley); Mai più da soli; Viaggia; Cercami; Emergenza noia; Sogni di latta; Che fretta c’è; Dimmi chi dorme accanto a me; Questi anni miei; La culla è vuota; Magari/Ho dato/Mentre aspetto che ritorni/Ed io ti seguirò/La tua idea/Nei giardini che nessuno sa (medley); Figli tuoi; Madame; Chi; Via dei martiri; Vivo/Uomo, no!/ Non sparare/Il carrozzone (medley); Ufficio reclami; Triangolo; Si sta facendo notte; Rivoluzione; Quanto ti amo; Tutti sospesi; Quattro passi nel blu; La vetrina; Amico assoluto; Casal de’ Pazzi; Zero il folle.

L'ultimo brano in programma dovrebbe essere Il Cielo che a Firenze è stato applauditissimo dai fan.

