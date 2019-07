The Fool, suggestioni alla Rocca

Le suggestioni della Rocca Medievale di Castiglione del Lago, la tensione della prova generale, gli ultimi ritocchi alla scena. In queste immagini di Claudio Bianconi le emozioni della prima nazionale di "The Fool - Il matto", di e con Gianluca Brundo, pruduzione Ars Contemporanea e Fondazione Teatro della Toscana - Teatro nazionale andata in scena il 20 luglio. Intensi e suggestivi si notano i passi della ballerina Laiza Pucci che ha curato la coreografia e interpretato uno dei momenti più lirici della messinscena quando ha preso magistralmente le sembianze dell'anima del Matto. Gianluca Brundo ha confermato le sue straordinarie ed eclettiche doti attoriali che vengono dalla scuola della Bottega Teatrale Vittorio Gassman e da una lunga esperienza di palcoscenico in molte compagnie dove ha interpretato ruoli che spaziano dal comico al drammatico e dagli autori classici a quelli contemporanei, da Eschilo a Shakespeare, da Cervantes a Pirandello, da Molière a Rostand, da Campanile a Strindberg. E su questi due registri, colto-drammatico e dialettale-comico, a volte davvero spiazzanti fino ad arrischiare il diretto e inatteso coinvolgimento del pubblico, Brundo dipana le vicende del Matto di corte caduto in disgrazia per aver troppo osato con la Regina, in eterno conflitto con il boia e i cortigiani, devoto fino al pianto nei confronti del Re: "Cos'è il focolare senza la casa"? E l'eco dei divertenti lazzi si spegne nella solitudine dello storpio capace di così tanta commozione e di ergersi fino a dominare l'ultima scena