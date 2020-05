Ternana, i giocatori e lo staff si sono sottoposti ai test sierologici. Il video

Martedì i giocatori della Ternana insieme allo staff tecnico si sono sottoposti ai test sierologici. Divisi in quattro gruppi nel primo pomeriggio tra le 15 e le 17, i componenti della rosa rossoverde hanno effettuato i test come stabilito dal protocollo sanitario del Cts, il Comitato tecnico-scientifico. Un primo passo di avvicinamento al ritorno in campo negli allenamenti collettivi, con la speranza che la decisione del Consiglio Federale viri nella direzione del calcio giocato. Le Fere vogliono disputare i play off del campionato e la finale della Coppa Italia di Lega Pro.

