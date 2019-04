Il Perugia a La Spezia: c'è il play off in ballo. Nesta: "Daremo il massimo"

Il Perugia a va a La Spezia con l'obiettivo di ritrovare quella vittoria che manca da troppo tempo (l'ultima il 30 marzo, 3-1 al Livorno) e mettersi in rotta per i play off diventati nelle ultime settimane molto più complicati. Ora però il Grifo non può più sbagliare, anzi. Allo scontro diretto contro lo Spezia seguirà quello con il Cittadella: da queste due partite passerà il futuro dei biancorossi.

"Questa squadra farà il massimo" assicura Nesta alla vigilia. "Ora noi dello staff dobbiamo trovare delle soluzioni che possano rendere più agevole il lavoro dei ragazzi. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, coprire meglio il campo. Ma niente di drastico perché non si può stravolgere il modulo, con cui secondo me abbiamo fatto bene, in pochi giorni" spiega il campione del mondo.

Sul fronte formazione, out Bordin (mal di schiena) e Cremonesi (affaticamento muscolare), sempre a parte l'ultimo arrivato Pavlovic. Tornano tra i convocati sia Sgarbi (sarà titolare) che Kingsley. Squalificato Bianco. Probabile un cambio di modulo anche se gli interpreti che verranno scelti dovranno essere capaci a partita in corso di poter interpretare più soluzioni tattiche. Carraro e Sadiq dovrebbero strappare una maglia da titolare mentre grandi dubbi ci sono sull'attaccante chiamato a sacrificarsi tatticamente per permettere, insieme a Falzerano, di poter cambiare sistema (dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1).