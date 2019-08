Scatta il campionato del Perugia. Al Curi c'è il Chievo. Oddo: "Daremo tutto"

Ci siamo, scatta il campionato del Perugia, il ventisettesimo della sua storia in B, sesto consecutivo dell’era Santopadre. Mister Frankie Garage ha conquistato quattro play off su cinque con la semifinale persa con il Benevento come grande occasione persa. E quest’anno ci riprova, con un filo di ambizione maggiore perché la sensazione di un campionato di serie B più “aperto” aleggia dalle parti di Pian Massiano.

Appuntamento per l'esordio domenica allo stadio Curi contro il Chievo (ore 21). “Non abbiamo obiettivi. Il primo è creare entusiasmo, poi vedremo. Dobbiamo andare in campo credendo con forza nel lavoro che facciamo quotidianamente. Cosa significa entusiasmo? Che la squadra lotta, suda, diverte e vince” racconta alla vigilia Oddo. Il tecnico sembra orientato a confermare modulo (il 4-3-2-1) e gli uomini che hanno iniziato la sfida vinta in rimonta con il Brescia. L'unica differenza potrebbe essere Angella al posto di Sgarbi.