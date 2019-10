Gaffe di Fora, confonde Bianconi per Giubilei

La gaffe di Andrea Fora, ex candidato alla presidenza della giunta regionale dell'Umbria sostenuto dal Pd e ora in corsa da vice di Vincenzo Bianconi per la guida della Regione. Durante la trasmissione "Nautilus" - come riporta www.umbriajornal.com, che pubblica anche il video - l'ex presidente di Confcooperative Umbria, risponde alla domanda del conduttore Gian Filippo Della Croce dichiarando la propria appartenenza alla “Lista per Giubilei Presidente”, invece che "Bianconi per l'Umbria".