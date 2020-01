Elezioni regionali Calabria: Berlusconi, irruzione di Dudù nel collegamento telefonico per vittoria Santelli

Elezioni regionali in Calabria con la vittoria del centrodestra. Festa grande per il successo di Jole Santelli. C'è anche, nella conferenza, l'intervento telefonico di Silvio Berlusconi.

Ecco Dudù che irrompe durante intervento telefonico di Berlusconi: "Sono risultati enormi", ha commentato. "Permettete di dedicare questa vittoria ai miei genitori, ai miei nipotini che, come tutti i bambini e i ragazzi della Calabria, devono avere la speranza di poter tornare e vivere in questa terra, all'uomo che mi ha consentito di fare della politica la mia vita". Silvio Berlusconi, è intervenuto a sorpresa con una telefonata e ha detto: "Per quanto ci riguarda, con questo risultato elettorale Forza Italia certifica il radicamento diffuso e il ruolo insostituibile, come unica espressione nel panorama politico della tradizione liberale, della tradizione cattolica, della tradizione garantista. Forza Jole! Forza Calabria! Forza Italia!".

(Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)