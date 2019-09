Salvini: "Bianconi? Purtroppo ha dietro il Pd"

Gestione dei migranti, frecciate a Conte e Di Maio e idee per il futuro dell'Umbria, attesa dal voto del 27 ottobre per il rinnovo dei vertici regionali: Matteo Salvini, in tour elettorale nel comprensorio del Trasimeno per sostenere la candidatura di Donatella Tesei, è un fiume in piena. E a chi gli chiede un giudizio su Vincenzo Bianconi, candidato civico frutto dell'intesa Pd-M5S risponde: "Purtroppo ha dietro un partito come il Pd che in Umbria significa scandali, arresti, incapacità".