Paura in Trentino, un orso si arrampica sui balconi di un condominio e poi scappa via

Un orso equilibrista sta facendo il giro del web in queste ore. Infatti un orso bruno di medie dimensioni nella notte tra il 5 e 6 maggio 2020 ha scorrazzato liberamente per il paese di Calliano, neanche duemila abitanti, in Trentino. L'orso si è arrampicato sul balcone di un'abitazione, per poi calarsi da un'altezza di paio di metri e scappare per le strade forse spaventato dai numerosi cellulari che lo hanno ripreso nel corso dell'acrobatica esibizione. Forse disorientato o affamato, il mammifero è fuggito per le vie del paese fortunatamente sembra senza ferite. Il video è stato girato da un cittadino che assieme ad altri ha assistito all’incredibile scena. "Un orso acrobata nel centro di Calliano. Visto a meno di un metro...in macchina ero io" ha raccontato il sindaco Lorenzo Conci.

